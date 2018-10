Foi realizado pela por policiais militares ambientais do município de Naviraí uma fiscalização no rui Ivinhema, na área do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema, onde conseguiram avistar dois pescadores que estava vindo pelo sentido contrário, e ao avistar os militares, acabaram fugindo pelo mato e deixando a embarcação.

Os pescadores estavam praticando pesca predatória na Unidade de Conservação, o local é proibida a pesca, eles estavam utilizando redes de pesca e petrechos proibidos, ainda tinham capturado pescado abaixo da medida permitida.

Os militares acabaram apreendendo um barco, um motor de popa com tanque, 26 redes de pesca, medindo 600 metros, cinco armadilhas, 30 kg de pescado que haviam sido capturados com redes, e na fuga, os pescadores acabaram esquecendo os dois aparelhos celulares.

Todos os materiais foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil de Naviraí, que investigará o crime ambiental de pesca predatória. Devido à apreensão dos celulares, os infratores serão identificados rapidamente. Eles responderão pelo crime, com pena prevista de um a três anos de detenção. E ainda serão autuados administrativamente e cada um será multado em R$ 5 mil.