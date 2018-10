Mais um instituto sinaliza o fim da eleição ainda no primeiro turno. Desta vez é o Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul (Ipems), que teve pesquisa publicada no jornal Correio do Estado, na edição desta terça-feira (2).

Neste levantamento, Reinaldo Azambuja (PSDB) tem 45,82%, Odilon de Oliveira (PDT) 30,24% e Junior Mochi (MDB) 7,17%. Os outros candidatos todos estão abaixo de 5%. Votos em branco/nulo, que votam em nenhum candidato, não souberam/não opinaram somam 10,31%.

A tradução real da pesquisa, porém, é mais latente quando se computam apenas os votos válidos. Aí Reinaldo vai a 51,08%. Odilon fica com 33,71%, e Junior Mochi 8%. Com isso já no domingo, Mato Grosso do Sul pode ter seu “novo” governador.

O Ipems ouviu 1.500 eleitores em 40 municípios do estado entre os dias 22 e 27 de setembro. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS) sob o número MS 03337/2018, como dispõe a Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nº 23.549/2017/Eleições 2018. A margem de erro é de 2,53 pontos para mais ou para menos.