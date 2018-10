O chefe do Comando Vermelho teria planejado ataques

A inteligência da Polícia Nacional do Paraguai recebe auxílio da Polícia Federal brasileira a fim de localizar o suposto chefe de pistoleiros do Comando Vermelho, Victor de Souza, o “Galvadão”.

De acordo com o jornal paraguaio Última Hora, Galvadão estaria no território paraguaio planejando ataques para tentar resgatar o principal líder da facção carioca no Paraguai, o narcotraficante Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, o Marcelo Piloto.

Ainda conforme o site, Galvadão teria sido identificado por testemunhas em uma casa do distrito de Presidente Franco, Paraguai. Ele frequentava o imóvel e por diversas vezes esteve na companhia de outros três membros da facção, que foram mortos na semana passada.

No local a polícia encontrou diversas armas de grosso calibre, munições, e um carro-bomba com 84 quilos de dinamite em gel.