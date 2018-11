Na madrugada deste sábado (24), a Polícia Federal prendeu 19 pessoas em flagrante por tráfico internacional de drogas e aproximadamente sete toneladas de maconha foram encontradas. Empilhadeiras e caminhões foram encontrados junto a droga em um galpão de Ponta Porã, a uma quadra da fronteira.

Segundo a polícia, os criminosos foram encontrados quando o transbordo do entorpecente de um caminhão para uma carreta estava sendo realizado no interior do galpão.

A ação contou com o apoio de Policiais da Força Nacional de Segurança Pública em missão de apoio junto à Delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã - MS. A maioria dos presos haviam sido contratados para trabalhar no carregamento da carreta que teria como destino o estado de Santa Catarina.

Alguns tentaram fugir, mas não conseguiram. No local foram apreendidos dois caminhões, uma empilhadeira utilizada para o transbordo da carga ilícita, diversos celulares, aproximadamente R$ 23 mil em espécie e quatro veículos de passeio.

O entorpecente estava acondicionado em fardos e é a maior apreensão do ano realizada pela Polícia Federal no Mato Grosso do Sul.