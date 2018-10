A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira (11), em Ponta Porã/MS, três homens por tráfico internacional de drogas, ao serem flagrados transportando 826 quilos de maconha. A droga, que seria entregue em Campo Grande, estava dentro de um veículo Toyota Corolla dirigido por um homem de 33 anos. Este carro estava sendo acompanhado por outro veículo Renault Duster, com mais dois homens, de 35 e 25 anos.

Entre 5h40 e 8h, policiais federais receberam uma denúncia de que passaria um veículo Renault Duster placa PXR-9579 transportando entorpecentes. Ao visualizarem o veículo, por volta das 6h50, o Duster deu sinais de que era na verdade um batedor, pois em seguida se encontrou com o Corolla, placa HSA-9723, aonde se encontrava a droga.

Ao abrirem a porta do Corolla, os policiais federais já se depararam com grande quantidade de maconha dentro do carro, dando voz de prisão imediatamente ao motorista e aos condutores do Duster. Durante interrogatório, eles confessaram terem adquirido a droga no posto Puma, localizado do outro lado da fronteira, no Paraguai, foram conduzidos para o presídio de Ponta Porã, estando à disposição da Justiça.