A ação visa combater a venda ilegal de drogas e armas na fronteira do Brasil com os países vizinhos

Foi deflagrada nesta quinta-feira (20) pela Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Exército Brasileiro a Operação Fronteira Segura com o objetivo de combater, principalmente, o tráfico ilícito de drogas e armas na a região fronteira sudoeste de Mato Grosso do Sul.

A operação deverá ser executada durante os próximos 10 dias, empregando aproximadamente 300 homens do Exército, 100 policiais da PRF e 200 da PF, além de policiais da Força Nacional e grande quantidade de helicópteros, viaturas, barcos e armamento pesado.

A operação servirá de modelo para outras operações de maior porte que deverão ser desenvolvidas em todo o estado e que também poderão ser replicadas em outros estados do Brasil.

A ação é fruto de atuação cooperativa, sistêmica e harmônica entre todos os órgãos de Segurança Pública e outros que participam do combate à criminalidade, tanto no plano ostensivo quanto no trabalho investigativo.

Trata-se de diretriz antiga no trabalho destes órgãos, atualmente concretizada por normativa do Ministério da Segurança Pública, materializada em um plano de ação conjunta da PF com o Exército e PRF, que é a Operação Fronteira Segura.