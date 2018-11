A Polícia Federal (PF) cumpre nesta terça-feira (13) mandados de prisão, busca e apreensão e sequestro de bens na Operação Granel, de combate ao tráfico interestadual de drogas. Durante a investigação, que começou em agosto de 2017, foram apreendidos 1,1 tonelada de cocaína, 56,7 quilos de maconha e foram fechados três laboratórios de drogas.

Segundo a PF de Piracicaba, onde o inquérito foi instaurado, são cumpridos 15 mandados de prisão, 12 de busca e apreensão e outros dez de apreensão e sequestro de bens em Limeira (SP), São Paulo, Arujá (SP), Dourados (MS) e Fortaleza (CE). Dos 15 alvos de prisão, 11 já estavam presos por detenções em flagrante.

Nesta terça, a PF prendeu quatro pessoas, sendo duas em Limeira a outras duas na capital paulista. Dois dos presos eram alvos de mandados de prisão e os outros dois foram detidos em flagrante por tráfico e posse ilegal de arma de fogo, conforme a polícia. Além disso, foram apreendidos documentos e objetos relativos à investigação nas outras cidades.

Os mandados de sequestro e de apreensão de bens se referem a sete imóveis, um automóvel de luxo e dois caminhões, no valor estimado de R$ 5 milhões. A PF não informou em quais cidades ficam as casas ou onde os caminhões foram apreendidos.

O delegado da PF de Piracicaba, Florisvaldo Neves, afirmou que o suspeito de liderar a quadrilha já havia sido preso em julho de 2018 no Ceará. Neves afirma que ele é nascido no estado do Nordeste, mas atuava no crime organizado de São Paulo.