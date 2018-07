Pistoleiros destroem loja de deputado na fronteira

A fachada de uma boutique de um deputado paraguaio foi alvo de bandidos no domingo (28), em Pedro Juan Caballero.

O local pertence ao deputado Juan Silvino, conhecido como “Juancho” Acosta (ANR) e a esposa do parlamentar.



Segundo o site Porã News, os criminosos estavam a bordo de um carro quando pararam em frente ao comércio e dispararam contra a fachada.



O deputado "Juancho" Acosta disse ao jornal local desconhecer possíveis suspeitos e suas motivações para o crime.



Agentes da Divisão de Homicídios e da Polícia Técnica do Paraguai realizaram os trabalhos de praxe no local do atentado e recolheram imagens das câmeras de segurança de lojas na região.