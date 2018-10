O comerciante brasileiro Paulo Dionizio Ribeiro (55) foi executado a tiros na tarde desta sexta-feira (19), em Pedro Juan Caballero Paraguai, fronteira com Ponta Porã.

Segundo informações do site Porã News, por volta das 14h a vítima recebeu uma ligação e saiu para frente da residência. Paulinho, como era conhecido estava parado falando ao telefone, sem o seu segurança pessoal, quando os pistoleiros que trafegavam em uma motocicleta efetuaram os disparos com uma pistola 9mm.

Paulo levou três tiros e caiu ao solo, morrendo logo em seguida. Segundo informações policiais, Paulo sofria ameaças e contava com o apoio de segurança particular. A vítima foi atingida na cabeça, no braço direito e no tórax.

Investigadores da Divisão de Homicídios do Paraguai acreditam que o mesmo foi executado em um ajuste de contas do crime organizado na região de fronteira, mas outras hipóteses não foram descartadas.

Paulo Dionizio Ribeiro era proprietário de uma cafeteria e de um campo de futebol da cidade.