Na tarde do último sábado (1º) um homem foi executado com mais de 20 disparos de pistola na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã. Os policiais acreditam que a vítima foi executada em um ajuste de contas entre parceiros de crime.

De acordo com o site Porã News a vítima foi identificada como, Francisco Maldonado, 28 anos, executado com 29 disparos de pistola 9mm. Testemunhas disseram que os pistoleiros estariam a bordo de um veiculo Corolla, branco.

O crime aconteceu em uma área isolada do bairro Jardim Aurora em Pedro Juan Caballero. Populares que ouviram os disparos encontraram a vítima já morta. As testemunhas alertaram os investigadores da Divisão de Homicídios e agentes da Policia Técnica que realizaram os procedimentos de rigor e encaminharam o corpo ao IML do Hospital Regional da cidade.

Segundo informações, Francisco estaria envolvido em roubos de motocicletas na região de fronteira e seria um dos indivíduos que participou em uma tentativa de roubo de moto no bairro Ipê II na última quinta-feira (30). Quando em companhia de outros três indivíduos, teve a tentativa de roubo frustrada pela ação de um policial militar que estava de folga.

Os familiares relataram que Francisco teria saído de sua residência em companhia de um homem conhecido como “Lele” e poucas horas depois receberam a informação que ele foi encontrado sem vida. A família disse desconhecer as causas do homicídio, pois a vítima trabalhava de pedreiro.