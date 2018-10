Pouco tempo antes de ser assassinado com cinco tiros nas costas e um de raspão no rosto, Marcel Costa Hernandes Colombo, de 31 anos, havia publicado uma foto em sua rede social, o que pode ter colaborado para que o criminoso encontrasse sua localização.

A foto foi publicada por volta de 23 horas, na imagem mostra que Marcel estava sentado na mesa 32, com uma taça de caipirinha cheia. Cerca de uma hora depois, ele estava conversando com dois amigos quando um pistoleiro chegou montado em uma motocicleta, estacionou atrás de um carro que estava parado em frente ao bar, desceu com a arma em punho e sem deixar a vítima ter qualquer tipo de reação, efetuou os disparos.

De acordo com o delegado Enilton Zalla, a vítima morreu no local. "Ele era conhecido por ter se envolvido em algumas confusões", afirmou o delegado que espera solucionar o caso mais rápido possível.

O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada, por um dos amigos de 18 anos que estava com ele no momento, foi baleado. E homicídio qualificado pela traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível à defesa do ofendido.