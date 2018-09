Uma pessoa que estava com mandado de prisão em aberto foi presa

A “Operação Independência” da Polícia Militar (PM) foi deflagrada na última quinta-feira (6), em Campo Grande prendeu um foragido da Justiça e abordou 118 veículos. A ação tem o objetivo de manter a ordem pública e fiscalizar conveniências, bares e outros locais da capital para inibir furtos e roubos.

Os militares realizaram uma blitz na avenida dos Cafezais onde abordaram Emerson Veloso de Oliveira. Durante uma pesquisa no Sistema Integrado de Gestão Operacional (Sigo), foi constado que o homem estava com dois mandados de prisão em aberto. O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga.

A blitz também ocorreu na avenida Guaicurus, no cruzamento com a rua Inúbia Paulista, defronte a Conveniência Carolina. A ação encerrou na madrugada de hoje, e no total, os policiais abordaram 197 pessoas, 45 veículos de quatro rodas e 73 motos.

Além disso, três pessoas ainda foram autuadas por infração de trânsito. A “Operação Independência” continuará até domingo (9), em Campo Grande.

Várias pessoas foram aboradas pelos policiais