Um idoso de 64 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso na tarde de sexta-feira (21) pela equipe da Radiopatrulha do 7° Batalhão de Polícia Militar de Aquidauana, acusado de abusar sexualmente de uma menina de apenas nove anos de idade. Ele aliciava a criança com doces e bolachas.

De acordo com informações do site local JNE, uma testemunha acionou os militares, pois não aguentava mais ver o idoso abusar da menina. A pessoa relatou que observou por vários dias a criança entrar na casa do homem, sabendo que esta não tinha nenhuma relação de parentesco com o acusado. Após permanecer horas na casa do homem, a vítima saía com balas, bolachas, refrigerantes, entre outros “mimos”. Ao ter certeza de que se tratava de abuso, a testemunha acionou a PM.

Os militares abordaram o idoso, que ao ser questionado, negou todas as acusações e disse que não conhecia a família da menor e que ele e a vítima eram “apenas amigos”. Os policiais localizaram a mãe da menina que disse desconhecer o fato, mas que via a criança chegar constantemente em casa com os referidos presentes. A Polícia Militar acionou o Conselho Tutelar do município para acompanhar o caso.

O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. A criança e a mãe também foram levadas para a Unidade Policial, onde o CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social, foi acionado e técnicos de imediato encaminharam a menina para exame de corpo de delito.

A coordenadora do CREAS, Débora do Carmo, informou ao site local que, através do exame foi constatado o abuso, mas não deu muitos detalhes, pois o caso é recente e a equipe ainda está trabalhando, levantando todas a informações.