Três bicicletas ainda foram apreendidas no local juntamente com uma motocicleta e um celular

Na madrugada deste sábado (18), policiais militares prenderam um homem por tráfico de drogas, em Dourados.

Segundo informações do Dourados News (18), Charles Christian Ramos, de 28 anos, usava o ponto de comércio de drogas, mantido por ele, em frente a uma escola, no centro da cidade.

Os policiais já haviam recebido denúncia sobre a venda de drogas na “porta” da escola e nesta madrugada, flagraram o jovem com drogas. Em abordagem, policiais encontraram no bolso do jovem cinco papelotes de cocaína.

Ao seguir as buscas na residência, os militares encontraram outros 10 papelotes de cocaína no bolso de um short, que estava dentro de uma máquina de lavar roupas e outros 45 papelotes da mesma substancia, em uma caixa de erva de tereré.

Três bicicletas ainda foram apreendidas no local juntamente com uma motocicleta e um celular. Ele foi levado para o 1° Distrito Policial e autuado em flagrante por tráfico de drogas.