Nesta quinta-feira (27) um jovem de 18 anos foi preso pelos militares da Polícia Militar (PM), acusado de roubar uma motocicleta, na região do conjunto Guanã 1, em Corumbá.

De acordo com informações do Diário Corumbaense, a PM recebeu denúncias de que a moto estava "guardada" em uma residência na região do bairro. No endereço, a equipe encontrou a moto na varanda casa e confirmou por meio do sistema integrado das Polícia que havia o registro de roubo. O proprietário estaria morando em uma fazenda

O autor, que também tinha um mandado de prisão expedido pela Justiça, acabou confessando ter cometido o crime junto com outro comparsa, que não foi localizado. Ele e a motocicleta recuperada foram encaminhados para a 1ª Delegacia de Polícia Civil.