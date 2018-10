PMA apreende 45 kg de peixes em operação

Foi aplicada uma multa no valor de R$ 1.164,00 para cada um dos envolvido

Policiais Militares Ambientais de Costa Rica, que trabalham na operação pré-piracema, autuaram dois pescadores, que estavam transportando 45 kg de pescado ilegal. Durante a fiscalização de bloqueio na rodovia MS223 na altura do km 2, no município, os Policiais abordaram um veículo onde estava os pescadores.

Os pescadores estavam sem a Guia de Controle de Pescado (GCP). E ainda haviam cometido outras irregularidades previstas na legislação como a retirada de cabeça, cauda e escamas de alguns peixes.

Os infratores, de 38 e 51 anos, que moram no interior de São Paulo, eles haviam capturado os peixes no município de Coxim. Foi aplicada uma multa no valor de R$ 1.164,00 para cada um dos envolvidos.

O pescado será doado para instituições filantrópicas. Esse tipo de transporte não é crime, porém, é infração administrativa, que será julgada pelo Instituto de Meio ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul).