A Polícia Militar Ambiental está exercendo fiscalização de monitoramento de cardumes e com postos fixos nas principais cachoeiras e corredeiras de rios do estado. Na quinta-feira (29), os policiais realizaram fiscalização ambiental no rio Aquidauana e apreenderam cinco embarcações tipo canoa e, dentro delas, redes de pesca, tarrafas e anzóis de galho (petrechos proibidos), que seriam usados para pesca predatória.

Foram apreendidos duas redes, duas tarrafas e 73 anzóis de galho. Os infratores perceberam a aproximação dos policiais e se lançaram no rio, fugindo pela mata. Todo o material foi encaminhado para a Polícia Militar Ambiental de Aquidauana.