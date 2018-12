A Polícia Militar Ambient (PMA) e a Receita Federal de Corumbá realizaram uma operação em um ponto comercial no bairro Popular nesta sexta-feira (14), em virtude de denúncias, de que havia venda de combustível ilegalmente, advindo da Bolívia.

Quando chegaram ao local denunciado, os policiais e fiscais da Receita verificaram um veículo Mitsubishi L200 Triton, com placas da Bolívia, de onde era retirado combustível para um tambor. Em um Fiat Fiorino havia dois tambores plásticos de combustível e também no ponto comercial, que estava com as portas abaixadas havia vários tambores plásticos com combustíveis. Ao todo foram apreendidos 400 litros do produto inflamável.

Os proprietários dos veículos informaram que o combustível era para a venda. O material vinha nos tanques de veículos bolivianos e eram retirados para o comércio, visto que o preço de combustível no país vizinho para veículos com placas bolivianas é muito baixo com relação ao preço no Brasil.

Os infratores foram conduzidos, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil e responderão por crime ambiental previsto pela Lei Federal nº 9.605/12/2/1998: (Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos. Pena de um a quatro anos de reclusão). O proprietário do estabelecimento, responsável pelo comércio do combustível foi autuado administrativamente e multado em R$ 500,00.