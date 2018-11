Policiais Militares Ambientais (PMA) de Mundo Novo autuaram um fazendeiro durante fiscalização ambiental realizada em sua propriedade localizada no assentamento São José do Jatobá, no município de Paranhos, por desmatamento ilegal de vegetação nativa protegida por Lei.

A PMA esteve no local nesta quarta-feira (28), e constatou a supressão de 0,5 hectares de vegetação de Mata Atlântica, que ocorrerá com o objetivo para o plantio de soja. No local foi encontrada parte da madeira, produto do desmatamento, que estava sendo transformada em pranchas ilegalmente.

O infrator, de 52 anos foi autuado administrativamente e recebeu multa de sete mil reais. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de um a três anos de detenção. O proprietário rural foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.