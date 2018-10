Uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Aquidauana, que trabalha na operação pré-piracema, realizou fiscalização, em uma residência, após denúncia de comércio de pescado que poderia ser ilegal.

A equipe foi nesta quinta-feira (25) , em uma residência no bairro 40 em Aquidauana, e constatou dentro de um freezer vários exemplares de peixes de várias espécies como cachara, pintado e pacu e com sinais de captura por petrecho de malha, do tipo rede ou tarrafa (petrecho proibido). O proprietário do pescado alegou que recebera os peixes de um pescador, residente no Distrito de Piraputanga e venderia o produto por R$ 20,00 o quilo. Ele não possuía nenhum documento de comprovação de origem do pescado.

O infrator, residente em Aquidauana, teve todo o material apreendido, sendo um freezer e 57 kg de pescado. Ele foi autuado administrativamente e multado em R$ 1.840,00. O infrator também responderá por crime ambiental de pesca predatória, por comercializar o pescado produto da pesca predatória. O pescado será doado para instituições filantrópicas. Caso seja identificado o pescador que vendera o pescado ao comerciante, ele também será multado e responderá por crime de pesca predatória.