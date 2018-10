Neste domingo (21), Policiais Militares Ambientais de Jardim autuaram um pescador por pesca ilegal durante uma fiscalização fluvial no rio Miranda.

O infrator, residente um Jardim, foi encontrado no leito do rio, com uma sacola, onde havia três exemplares de peixes das espécies dourado, piraputanga e curimbatá. Como não havia nenhum petrecho com o pescador, este informou que só transportava o pescado para um amigo que havia fugido, quando avistara os policiais. A PMA suspeita que os infratores pescavam com petrechos ilegais, apesar de não ter sido encontrado nenhum material de pesca. 6 kg de peixes foram apreendidos.

O pescador foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 410,00, pelo fato de estar sem licença de pesca. O infrator que fugiu foi identificado e também será autuado no mesmo valor. A pesca sem licença não é crime ambiental. Trata-se apenas de infração administrativa.