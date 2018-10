As árvores derrubadas que já estavam dispostas em leiras estavam sendo incendiadas

Policiais Militares Ambientais de Batayporã realizavam fiscalização no assentamento Teijin, localizado no distrito de Nova Casa Verde no município de Nova Andradina e flagraram neste domingo (21) à noite, um homem incendiando vegetação oriunda de desmatamento em sua propriedade, sem autorização ambiental.

O infrator residente no assentamento, havia desmatado uma área de seis hectares de vegetação nativa de árvores de diversas espécies de pequeno, médio e grande porte ilegalmente. Além disso, as árvores derrubadas que já estavam dispostas em leiras estavam sendo incendiadas pelo infrator, também sem autorização ambiental.

Ele foi autuado administrativamente e multado em R$ 6.000,00 referente a área desmatada e em R$ 1.000,00 pelo incêndio da vegetação suprimida. Ainda foi notificado a apresentar o Plano de Recuperação de Área Degradada e Alterada (PRADA).