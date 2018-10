A Polícia Militar Ambiental inicia, na quarta-feira (31) a operação Dia de Finados que tem por objetivo intensificar as fiscalizações em bacias e principais rios de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a PMA, as equipes estão trabalhando em favor das regras da pré-piracema e com o início da piracema que ocorre amanhã. As oito Subunidades responsáveis pela fiscalização nos rios Paraná, Aporé e

Paranaíba intensificarão os trabalhos no leito desses rios, onde a pesca fecha.

O intuito é prevenir e reprimir a pesca predatória, tráfico de animais silvestres e demais crimes ambientais e a operação será encerrada no dia 05 de novembro.