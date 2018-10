Policiais Militares Ambientais de Campo Grande, em trabalho conjunto com a PMA de Aquidauana, prenderam nesta quarta-feira (17) , dois pescadores e apreenderam um adolescente de 15 anos, por pesca predatória, no Distrito de Piraputanga, no município de Aquidauana, a 32 km da cidade.

Depois de manter vigilância ao local onde os infratores ficavam, pois não os encontraram no rio, os Policiais executaram a prisão, no momento em que os pescadores carregavam o veículo com o pescado ilegal, que seria levado para a cidade de Aquidauana.

Um lavrador, de 50 anos, que possui a guarda legal do adolescente de 15, envolvido na infração, residentes no Distrito de Piraputanga e um desossador (37), residente em Campo Grande, estavam com 131 kg de pescado das espécies pintado, cachara, jurupoca e dourado, que tinham capturado com uso de petrechos proibidos e na Cachoeira de Piraputanga (local proibido). Além disso, havia exemplares de pescado abaixo da medida permitida pela legislação.

O pescado o veículo foram apreendidos. Os infratores receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde os adultos estão sendo autuados em flagrante por crime e o adolescente por ato infracional de pesca predatória.

Eles podem pegar de um a três anos de detenção. Cada infrator, inclusive o adolescente também foi autuado administrativamente e multado em R$ 5.120,00, perfazendo R$ 15.360,00. O pescado será doado para instituições filantrópicas depois de periciado.