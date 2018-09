Eles foram apreendidos por pescar com tarrafas na cachoeira

Os Policiais Militares Ambientais de Aquidauana realizaram uma operação para prender elementos que estariam praticando pesca predatória na região da cachoeira do Serrano, localizada no rio Aquidauana, no distrito de Piraputanga. O local é de pesca proibida.

A estrutura operacional foi montada, no sentido de dificultar a fuga dos elementos pelas matas, ao avistarem a fiscalização, fato comum na região, devido à vegetação fechada.

Na manhã desta quinta-feira (25), cinco pescadores foram presos e um adolescente de 17 anos. Eles foram apreendidos por pescar com tarrafas na cachoeira. Os policiais avistaram os homens praticando a pesca predatória, em um local a menos de 200 metros da Cachoeira do Serrano, local proibido para a pesca. Os seis infratores não tiveram chances de fugir com o cerco da polícia e logo após receberam voz de prisão. Apenas um conseguiu escapar da fiscalização.

Três autuados são residentes em Campo Grande, Dois de 33 e um de 55 anos. Os outros dois são residentes do Distrito de Piraputanga em Aquidauana. Foram apreendidos 27 quilos de pescado, três tarrafas, duas motocicletas e um veículo Volkswagem Gol. O adolescente de 17 e um jovem que disse ter 18 anos, que não possuíam documentos e estavam na pescaria ilegal também foram detidos.

Os infratores foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde foram autuados em flagrante por crime ambiental de pesca predatória e saíram depois de pagar fiança. Eles também foram autuados administrativamente e multados em um total de R$ 6.660,00. O pescado será doado para instituições filantrópicas, depois de periciado.