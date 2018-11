Policiais Militares Ambientais (PMA) de Porto Murtinho realizaram fiscalização nesta segund-feira (19), em um veículo Chevrolet Astra e encontraram no assoalho à frente do banco do passageiro, um pacote com 2 kg de carne de jacaré transportada ilegalmente.

O infrator residente em Porto Murtinho, não informou onde conseguira a carne do animal. O veículo e o produto foram apreendidos e encaminhados, juntamente com o acusado, à delegacia de Policia Civil de Porto Murtinho e ele responderá por crime de transporte de produto da fauna ilegalmente. A pena é de seis meses a um ano de detenção. O infrator também foi autuado administrativamente e multado em cinco mil reais.