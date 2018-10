Nesta quarta-feira (17), Policiais Militares Ambientais de Cassilândia receberam denúncia de que na região do córrego Ribeirão Grande, no município de Cassilândia, estaria ocorrendo caça de animais silvestres. A PMA foi ao local e realizou diligências prendendo um pessoa, um veículo, um rifle calibre 22 sem documentação e nove munições do mesmo calibre. Ele não havia abatido nenhum animal ainda.

O infrator e todo material apreendido foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Cassilândia, onde ele foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. A pena prevista é de um a três anos de detenção.