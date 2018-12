Nesta terça-feira (18), Policiais Militares Ambientais (PMA) da capital e de Porto Murtinho durante uma fiscalização da operação piracema prenderam três infratores e recuperaram um motor de popa furtado, além apreenderam diversas armas e munições de diversos calibres.

A equipe PMA foi notificada por uma vítima, que seu barco com um motor de popa e um tanque de combustível, haviam sido furtados no dia 10 de dezembro, repassou as características e solicitou aos policiais buscas pelo produto, tendo em vista o alto custo e sua baixa capacidade financeira.

Durante algumas abordagens foram localizados em uma embarcação dois homens que ficaram nervosos. Ao serem interrogados sobre o furto, logo confessaram serem os autores, porém, informaram que haviam vendido o motor e indicaram a residência do receptador, que teria pago R$ 500,00 pelo produto. Segundo os infratores, o barco com o tanque de combustível foram abandonados no rio e foi levado pela correnteza e não possuíam documentação.

Na residência do receptador, que foi preso em flagrante, foi encontrado o motor escondido num buraco embaixo de uma cama de casal. Também foram apreendidas quatro armas e munições na residência. Uma pistola com dois carregadores, um rifle calibre 22, uma espingarda calibre 12 e uma calibre 36, quatro munições calibre 357 (uso restrito), 39 munições calibre 12 e 38 munições calibre 22. As armas e munições estavam escondidas embaixo de um sofá dentro da residência.

Dois dos infratores, de 32 anos e 19 annos, residentes em Porto Murtinho, são conhecidos por efetuarem furtos na região. Eles e o receptador, de 50 anos, também residente em Porto Murtinho, receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil daquela cidade, juntamente com os materiais apreendidos,onde foram autuados em flagrante pelos crimes de posse ilegal de armas, furto e receptação.