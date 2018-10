Dois homens de 26 e 27 anos, moradores em Xanxerê (SC), foram presos na manhã desta terça-feira (16) após serem flagrados transportando mais de duas toneladas de maconha na MS-386, no sentido Ponta Porã x Amambai.

A dupla foi abordada por uma equipe da Polícia Militar Rodoviária por volta das 9h35. Questionado sobre o destino da viagem, o motorista apresentou nervosismo e discordância ao comunicar para onde seguia.

Suspeitando, os agentes solicitaram a revista e identificaram escondida em fundo falso 2,463 toneladas de maconha. A droga estava embalada em tabletes e armazenados em sacos.

Os autores então confessaram ter pegado o caminhão trator Scania T113, com placas de Rondon-PR tracionando ao reboque Cabrini, com placas de Camaquã-RS, na linha de fronteira, em Ponta Porã. O veículo já estava carregado com o entorpecente e estacionado próximo à Receita Federal de Ponta Porã.

Eles ainda contaram que receberiam R$ 5.000,00 para levar a carga até Campinha, no interior paulista, sem saber identificar a quem se destinava a droga.

O Corpo de Bombeiros de Ponta Porã foi acionado para auxiliar na retirada da droga. O entorpecente, os autores e os veículos foram levados para a unidade de Polícia Federal na cidade fronteira a Ponta Porã.