Nesta quinta-feira (8), uma mulher, de 43 anos foi presa pela Polícia Militar Rodoviária (PMR) com 700 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai na rodovia MS-164. De acordo com a PMR, os agentes receberam a informação de que havia veículos em atividades estranhas nas proximidades da Fazenda São Felipe, município de Ponta Porã.

No local, foi feito a abordagem no veículo GM/Corsa Super, aonde foram localizados 700 pacotes de cigarro contrabandeado de várias marcas.

Ela contou que levaria a carga para Sidrolândia, onde receberia R$ 300. A motorista foi presa e encaminhada junto com o veículo e material apreendido para a sede da Policia Federal, em Dourados,onde foi lavrado o flagrante.