Em Dourados, dois policiais militares identificados como Douglas Walker Davalo de Oliveira e Alan Dyones dos Santos Silva, de 26 e 28 anos, foram presos pela polícia civil, acusados de terem assaltado uma casa na cidade. Eles teriam invadido a residência para efetuar o roubo, e acabaram agredindo as vítimas e fazendo os moradores da residência de reféns.

Durante o assalto um dos militares apontou a arma para a cabeça da esposa e da filha, de 10 anos, do morador. E depois de um descuido a touca de um dos bandidos caiu e o morador depois da investigação do SIG (Serviço de Investigações Gerais), reconheceu o assaltante. Eles fugiram levando dois celulares e R$ 700.

Os dois estão presos desde a última quinta-feira (11) no presídio militar estadual e, de acordo com a assessoria de comunicação da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) será aberto procedimento para apurar a conduta, além do procedimento criminal que já estão respondendo sobre o fato.