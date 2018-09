Na tarde de segunda-feira (3) um carro foi apreendido, transportando 12 unidades de pneus contrabandeados do Paraguai sem a documentação de regularidade fiscal, em um bloqueio policial para fiscalização, na região de Amambai, na MS-156.

De acordo com o Dourados News, o condutor do veículo, com placas de Paulicéia – SP disse aos policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) que comprou os pneus na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero e revenderia no interior de São Paulo, na cidade onde reside.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã para os procedimentos legais.