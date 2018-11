Agentes da Polícia Militar Rodoviária (PMR) apreenderam nesta terça-feira (13), na rodovia MS-276, no distrito de Indápolis, 964 quilos de maconha, distribuídos em 958 tabletes, que estavam em um falso de um caminhão caçamba, da marca Volvo, de cor branca, com placas de Rolândia, no Paraná, dirigido por Wellington Francisco Tomé, 30 anos, morador na cidade de Florestópolis, também no Paraná.

Os policiais desconfiaram de que alguma coisa estava errada, devido o nervosismo do motorista durante a abordagem e após checagem minuciosa localizaram o fundo falso na carroceria do caminhão.

Após a descoberta da droga, Wellington acabou confessando que pegou a maconha na região de fronteira e que ganharia a importância de R$ 10 mil, para levar a carga até a cidade de Londrina, no Paraná.

O traficante e o veículo foram trazidos até a sede da PMR, em Dourados, onde a maconha foi pesada e totalizou quase uma tonelada.