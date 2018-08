O suspeito fugiu do local e abandonou os objetos

Policiais Militares Ambientais, apreenderam no sábado (4), um rifle, munições e petrecho ilegal de pesca, durante fiscalização ambiental na rodovia MS-170, em uma região conhecida como Porto das Éguas, próximo a Aquidauana.

A PMA seguiu uma trilha entre a rodovia e à margem do rio Aquidauana e em um acampamento encontrou abandonados um rifle calibre 22 com munições do mesmo calibre e uma tarrafa (petrecho proibido).

O infrator, que praticava caça e pesca predatória no local, percebeu a aproximação da viatura e dos policiais e abandonou o material ilegal. A equipe realizou buscas nas matas e pela estrada, porém, não encontrou o criminoso.