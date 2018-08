Polícia continua buscas por homem assassinado as margens do Sucuriú

Continuam as buscas por um homem que supostamente foi assassinado com um tiro as margens do rio Sucuriú. O corpo da vítima foi visto boiando nas águas do rio por populares na tarde de segunda-feira (13) e desde então as autoridades locais fazem buscas para encontrar a vítima.

De acordo com o site JPNews o caso é tratado pela Polícia Militar (PM) como assassinato e os responsáveis estariam sob investigação, mas não divulgaram a identidade da vítima para não prejudicar as investigações. Conforme os policiais, existe a hipótese de que o crime seria um “ajuste de contas” entre criminosos de Três Lagoas.

Segundo o major Ênio de Souza, comandante da PM na cidade, testemunhas afirmaram que a vítima foi morta na região do córrego por arma de fogo e o corpo foi lançado em sentido ao Sucuriú. E as investigações da PM apontam que a denúncia procede. “Estamos trabalhando para localizar este corpo”, disse o major.