Policiais civil de Rio Brilhante e varias delegacias da região, com apoio da Polícia Militar do município e do Canil de Dourados realizaram nesta manhã de sexta-feira (23) uma grande operação para prender foragidos da justiça, flagrantes e demais suspeitos na cidade. Operação “Praeventus” que em latim significa prevenção.

A operação que teve início por volta das 5h continua duatnte toda manhã e conta com delegacia de Maracaju, Nova Alvorada do Sul, DAM, SIG e DEFRON de Dourados e é coordenada pelos Delegados Guilherme Saraim e Alexandre Neves de Rio Brilhante e Comandante da PM local Tentente Clemente. Até o momento cerca de dez pessoas entre maiores e menores e mulher, ja foram conduzidos a delegacia de Polícia Civil, arma de fogo, cigarro de Paraguai e droga foram apreendidos.

Nove delegados e mais de 50 investigadores e policiais militares participam da operação.