"Operação Sob Encomenda" desencadeada na manhã desta sexta-feira (14) em Itaporã, cumpriu oito mandados de busca e apreensão e dois de prisão contra esquema de roubo ‘contratado’ do interior da Penitenciária Estadual de Dourados (PED).

Pelo menos cinco assaltos com o mesmo modo de operação foram realizados em seis meses. A ação era realizada da seguinte maneira, de acordo com o delegado Rauali Kind Mascarenhas, os criminosos invadem residências e levam a vítima e a amarram em algum lugar e depois conduzem os veículos até o Paraguai. Em seguida, esses automóveis são comercializados no país vizinho.

“Dois desses últimos roubos nós conseguimos prender alguns autores e recuperamos os veículos, mesmo assim, voltou a acontecer no final de novembro e descobrimos que são presidiários que encomendam”, disse o delegado.

As ordens judiciais foram cumpridas por policiais de Itaporã, Douradina, Rio Brilhante e Dourados. A ação tem apoio do Setor de Investigações Gerais (SIG), Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) e policiais militares do Canil.

Durante os trabalhos, três pessoas acabaram encaminhadas à delegacia de Itaporã, porém, apenas duas por força dos mandados.