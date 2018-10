Na noite desta quinta-feira (11), em uma operação conjunta da Polícia Civil, Militar e do Conselho Tutelar, fechou uma festa conhecida como Happy Holi, em Ribas do Rio Pardo. O motivo foi a falta do alvará de funcionamento do Quiosque dos Baiones, aonde acontecia o evento.

Dois homens responsáveis pelo evento foram presos, por fornecerem bebida alcoólica a adolescentes. Quando as viaturas da polícia chegaram ao local, vários menores se esconderam em uma mata ao lado do evento.Uma garota de 14 anos foi flagrada consumindo bebida alcoólica, enquanto outra de 17 anos fazia o uso de narguilé. Elas foram ouvidas na delegacia e liberadas na presença dos pais e responsáveis.

O delegado Bruno Santacatharina disse que, os responsáveis pelo evento vão responder por fornecer, vender, ou entregar bebida alcoólica, ou outros produtos que causam dependência física ou psíquica, a criança ou adolescente. O crime prevê de dois a quatro anos de detenção e multa de R$ 3 mil a R$ 10 mil.

"No momento eles estão presos. Vou verificar a possibilidade de arbitrar fiança, caso o valor seja pago eles responderão em liberdade, caso não, ficarão presos em flagrante nesta delegacia de polícia", explicou o delegado.