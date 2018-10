A vítima foi encontrada caída na rua com sangramento na cabeça

Na noite desta quinta-feira (11), um homem de 34 anos, foi preso após provocar uma lesão em um vizinho, de 25 anos. Fato ocorreu no bairro São Vicente de Paulo, em Nova Andradina.

Conforme informações policiais, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para uma averiguação na rua José Taveira de Souza, onde constatou-se que havia uma pessoa caída na via pública e amparada por populares. A vítima apresentava um hematoma na cabeça e sangramento.

Testemunhas informaram aos policiais, que o autor da agressão foi identificado como vizinho da vítima e estava em sua residência. Ao ser abordado e questionado sobre a agressão, o homem confessou que deu um soco na vítima derrubando-o, batendo com a cabeça. De acordo com o agressor, o motivo da briga, foi que o rapaz havia ameaçado sua esposa e que ele tentou “investir” fisicamente contra o casal e que existe um conflito entre vizinhos há bastante tempo envolvendo perturbação de sossego e injúrias.

A vítima ferida foi encaminhada para o Hospital Regional de Nova Andradina, com o apoio do Corpo de Bombeiros e não chegou a receber atendimento médico por ter evadido do local, assim que deixado pelos militares. O autor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.