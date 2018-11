Durante o feriado prolongado, o 14º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) irá deflagrar a operação Proclamação da República 2018. As ações tiveram início às 8h desta quinta-feira (15) e irão até às 8h de segunda-feira (19) nas estradas estaduais e vicinais de acesso aos municípios do Mato Grosso do Sul. O foco será a prevenção e redução de acidentes graves, crimes e infrações de trânsito ao longo dos quase 15 mil quilômetros de rodovias estaduais.

A PMR priorizará ações preventivas em relação ao abuso da velocidade, bebida ao volante, ultrapassagens proibidas e o não uso do cinto de segurança, assim como veículos com faróis apagados.

A intensificação do policiamento nas rodovias do Estado se realizará por meio das 12 Bases Operacionais Rodoviárias fixadas nos municípios de Amambai, Campo Grande, Corumbá, Bonito, Dourados, Ivinhema, Maracaju, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. Além de outras 12 equipes volantes que percorrerão pontos e horários sensíveis e vulneráveis das rodovias.

De acordo com o comandante da PMR, tenente-coronel Wagner Ferreira Silva, para fiscalização do excesso de velocidade serão utilizados radares móveis nos horários de maior fluxo de veículos visando prevenir acidentes. “Ainda deverão ser desenvolvidas neste período ações de enfrentamento ao tráfico de drogas, contrabando e descaminho e demais crimes que possam perturbar as estradas e rodovias estaduais”, enfatiza o comandante.

O disque denúncia e atendimento da Polícia Militar Rodoviária é pelo telefone 198.