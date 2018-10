Polícia persegue traficante e mais de uma tonelada é apreendida

Na manhã desta quarta-feira (10), uma perseguição da polícia militar do bairro Tarumã até o Aero Rancho, terminou com três motociclistas atropelados, um tiro e mais de uma tonelada de maconha apreendida.

De acordo com o sargento Gonçalves, do pelotão da Coophavila “recebemos uma denúncia anônima de que dois veículos que estariam vindo de Ponta Porã para Campo Grande e estariam com drogas”. Na avenida Gunter Hans, em frente ao Hospital do Pênfigo, avistaram uma Picape Fiat Toro e fizeram a perseguição, foi quando o motorista avistou a viatura e começou a fugir em alta velocidade, e chegando na frente do terminal Aero Rancho acabou batendo em três motociclistas, um deles ficou ferido e recebeu atendimento médico.

Logo depois já na avenida Ernesto Geisel, em frente ao Parque Ayrton Senna, a polícia acabou efetuando um disparo no pneu do veículo e o traficante acabou sendo preso em flagrante. Na picape tinha mais de uma tonelada de maconha. O veículo havia sido roubado e Feira de Santana interior da Bahia e estava transitando nas estradas de Mato Grosso do Sul com placa falsificada de Dourados e outra dentro do veículo de Contagem, Minas Gerais.

Em depoimento a polícia Laércio disse que havia pego o veículo em Maracaju e levaria até próximo o shopping Bosque dos Ypes, saída para Cuiabá, ele recebeu mil reais como parte do pagamento o restante seria pago quando ele entregasse a droga.

O carro e a droga foram encaminhados para a DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), ele vai responder por receptação e tráfico de drogas. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga.