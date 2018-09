Na noite de terça-feira (19), policiais da Força Tática da Polícia Militar prenderam um homem que havia fugido do sistema prisional, em Coxim.

De acordo com informações do Edição MS, os policiais realizavam rondas pela região central do município quando perceberam que Sandro Barbosa Ferreira, de 36 anos, demonstrou nervosismo ao avistar a viatura.

Sandro foi abordado pelos militares e após checagem no Sistema Integrado de Gestão Operacional (SIGO), foi constatado que o mesmo estava evadido do sistema prisional.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Coxim.