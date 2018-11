Quadrilha especializada no roubo de veículos em Dourados, é responsável por pelo menos 38 vítimas no município ao longo de aproximadamente quatro meses. Os dados foram repassados pelo delegado do SIG (Setor de Investigações Gerais), Rodolfo Daltro nesta quinta-feira (8).

Do grupo, composto por oito pessoas, dois morreram em confronto com a polícia e dois estão presos.Já quatro criminosos ainda se encontram foragidos, porém, identificados e com mandados de prisão expedidos pela Justiça.

Nesta manhã delegado apresentou duas pessoas presas na tarde de quarta (7), na região da Sitioca Campo Belo, por envolvimento nesses crimes.

Um deles, Rener Pimentel, 21, é considerado de alta periculosidade e possuía sete mandados de prisão expedidos contra ele. O outro é Adriano Aparecido Souza Plácido, 35, que estava na companhia do rapaz e participou da ação orquestrada pelo comparsa na terça-feira, quando duas motos foram roubadas no município. Com eles os policiais apreenderam um revólver calibre 22.

No momento do flagrante, ambos tentavam fugir para a região de fronteira. Na ocasião, duas mulheres foram detidas dentro de um táxi que daria o suporte aos suspeitos. Elas prestaram depoimento e liberadas posteriormente.

A quadrilha

A quadrilha agia em oito pessoas e os assaltos começaram em junho. “Desde junho detectamos vários roubos a caminhonete e automóveis, todos de formas semelhantes”, contou.

Além dos carros de luxo, o grupo também realizava roubos a motos de altas e baixas cilindradas.

“São oito roubos a carros de luxo e 10 de motos acima de 300cc, além de 20 roubos de motos com cilindradas mais baixa, como Titan e Biz”, disse o delegado. Os veículos de baixa cilindradas eram usados, na maioria das vezes, para cometer outros assaltos.

Rener tinha como comparsas Rodrigo Ferreira Dias, conhecido como ‘R3’ e Arthur Rodrigues Neto, o ‘Mizuno’, mortos em confronto com a polícia no dia 25 de outubro, na ‘favelinha’ do bairro Estrela Verá.

Ele também é apontando pela participação na tentativa de assalto ao então candidato ao Senado, Nelsinho Trad, ocorrido em frente a um hotel de Dourados, no dia 23 de setembro.

Na ocasião, os criminosos levaram a pistola .40 usada pelo segurança do senador eleito, recuperada durante perseguição a um adolescente paraguaio, que atuava ao lado do criminoso após os óbitos de seus comparsas.