Caso aconteceu no dia 22 de novembro quando a vítima tentou realizar outro furto na casa do autor

Foi preso na manhã desta terça-feira (18), um homem de 31 anos, identificado como Fabiano Lacheski, ele é motorista da prefeitura de Itaquiraí, e suspeito de matar a tiros Thallys Yuri Henrique de Oliveira Martinez, 24 anos, no dia 22 de novembro.

O homem é o principal suspeito do crime, de acordo com a polícia, a vítima teria cometido um furto na residência do autor, um dia antes, e quando Thallys foi tentar roubar a casa do motorista novamente, acabou sendo surpreendido pelo atirador, que efetuou três disparos de um revólver calibre 38.

A vítima levou um tiro na mão esquerda e dois nas costas, e não resistiu aos ferimentos e morreu em frente à casa do autor.

A polícia chegou ao suspeito depois de analisar os registros de ocorrência e verificar que no dia 21, o motorista havia registrado um boletim de ocorrência de furto, que havia ocorrido em sua residência.

Em depoimento o suspeito confirmou que na noite do crime Thallys entrou em sua residência fazendo uso de uma chave que tinha levado no primeiro furto, quando deixou a casa de Fabiano toda revirada.

Os dois casos foram registrados na delegacia de Polícia de Itaquiraí. Em 2016, ele foi preso após ameaçar a própria mãe de morte, chegando a colocar uma faca no pescoço dela. Já no ano de 2017, Thallys foi preso duas vezes em Naviraí acusado de furto a uma loja de celulares e também de uma moto.