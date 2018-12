A força-tarefa da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Civil (PC) prendeu em Campo Grande nesta segunda-feira (3) Moacir Teixeira de Freitas, 46 anos, é suspeito de ser um dos fornecedores de armas e munições para traficantes de drogas e milicianos no Rio de Janeiro. A polícia não revelou a função dele na quadrilha.

O suspeito foi preso no bairro São Francisco, em uma lavandeira de roupas - onde trabalhava e foi encaminhado para a sede do Grupo Armado de Repressão a Roubos, Assaltos e Sequestros (Garras). No total, a força-tarefa tem sete mandados de prisão e sete de busca e apreensão para cumprir em Mato Grosso do Sul. Sendo 13 em Campo Grande e um em Bandeirantes.

A operação conjunta é contra uma quadrilha que enviava armas e munições para traficantes de drogas e milicianos no Rio de Janeiro. As investigações duraram um ano. Além de Mato Grosso do Sul estão sendo cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão também no Rio de Janeiro, onde já foram presos três suspeitos, totalizando quatro na ação.

A suspeita é que o material vinha do Paraguai. O armamento trazido abastecia tanto traficantes de drogas quanto milicianos, que disputam o controle de comunidades em diferentes pontos do Rio.Segundo investigações, a quadrilha teria enviado de Mato Grosso do Sul para o Rio de Janeiro milhares de munições e centenas de armas nos últimos meses.

A polícia investiga também outros crimes atribuídos a quadrilha. O trabalho é coordenado pela Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos, do Rio de Janeiro.