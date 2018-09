Na madruga desta sexta-feira (28), o pintor Adriano Antônio Ferreira, 34 anos, foi assassinado por dois homens por volta das 2hs30. Após desentendimento numa conveniência localizada da Avenida das Emas, no bairro Esplanada I, na cidade de Chapadão do Sul. O proprietário do bar informou que estava com a esposa e outro casal quando a dupla, não identificada, entrou no estabelecimento. Fizeram compras e na saída a vítima teria falado algo aos desconhecidos que retrucaram mandando Adriano “ficar no seu buraco”.

Após estas palavras, Adriano saiu atrás dos dois homens que acabaram entrando em briga corporal na rua. Em um determinado momento, a vítima conseguiu escapar das agressões e correu até o seu carro quando recebeu uma paulada. Logo a seguir, foi atingido com uma facada na altura do coração. Os dois agressores saíram correndo pela avenida em direção ao bairro Flamboyant.

A esposa da vítima e outras pessoas acionaram o Corpo de Bombeiros, que chegaram no local, mas, já encontraram Adriano sem vida. A Policia Civil esteve no local e ouviu testemunhas, mas não conseguiram encontrar a arma do crime. A polícia continua a procura da dupla que matou o pintor.