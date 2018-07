A casa de um policial foi furtada na noite de quarta-feira (19), no bairro Ipê em Três Lagoas. O invasor destruiu uma janela de vidro, levou computador e aparelhos eletrônicos. Na fuga, deixou cair uma TV do lado de fora da residência.

Fabrício Figueiredo Resende Riquette de 32 anos, estava de plantão desde o dia anterior ao furto (17) e ao retornar para casa, viu que a janela estava destruída. O criminoso levou um notebook, um HD externo, aparelho de DVD e uma mochila.

As digitais do suspeito ficou no vidro da janela e na TV. A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada.