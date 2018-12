A Polícia Civil de Aquidauana deflagrou durante a semana a Operação Afrodite e resgatou 12 adolescentes, cinco deles vítimas de abusos sexuais. Três menores de 14 anos foram encontrados sob o efeito de bebida alcoólica e tiveram que ser levados para o hospital da cidade.

Dez pessoas foram presas, dois homens por estupro de vulnerável, três por fornecer bebida alcoólicas a crianças e adolescentes, e os outros por crimes como tráfico, perturbação e furto.

A ação contou com dados obtidos pelas equipes de investigação da 1ª Delegacia e da Delegacia de Atendimento à Mulher. Por envolver crianças e adolescentes, os nomes dos envolvidos são preservados por imposição do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A ação foi planejada durante seis meses e prendeu dez pessoas e participaram da operação 22 policiais civis e três peritos papiloscopistas. A operação contou com duas fases, a primeira preventiva, com realização de entrega de panfletos para a população e orientação sobre diversos crimes que atingem crianças e adolescentes em diversos pontos da cidade. O objetivo era explicar para a população sobre as leis e buscar aumentar o número de pessoas denunciantes de crimes – parceiros do combate ao crime, mantido o sigilo dos denunciantes. Já a segunda etapa teve caráter repressivo.