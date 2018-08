Na manhã desta quarta-feira (8), policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na BR-163, em Caarapó, uma carreta com placas de Toledo – PR, carregada com 1000 caixas de cigarros (50.000 pacotes), contrabandeados do Paraguai e sem a documentação de regularidade fiscal.

Segundo informações do Dourados News, a apreensão ocorreu durante abordagem do policiamento para fiscalização. O condutor apresentou notas falsas e mentiu sobre a carga que transportava, afirmando ser alimento para gado.

Após a constatação da carga de cigarros, o homem de 27 anos, foi detido, assumindo que foi contratado para levar o cigarro de Mundo Novo até o estado do Rio Grande do Norte. Foi localizado um rádio de comunicação, fato confirmado pelo condutor de que recebia informações, sobre o policiamento na rodovia, de um “batedor”.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal de Dourados para os procedimentos legais.