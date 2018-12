Uma ação conjunta realizada na noite de domingo (16) entre o Conselho Tutelar, Juizado da Infância e da Adolescência e policiais militares da Força Tática acabou com festa regada a bebida alcoólica e lotada de menores de idade, em Dourados.

De acordo com o boletim de ocorrência, o flagrante aconteceu após denúncia do evento num espaço para festas localizado no Residencial Bonanza. Em torno de 500 pessoas estavam no local, aproximadamente 100 deles, adolescentes.

Cinco menores, sendo três meninas e dois meninos, apresentavam visível estado de embriaguez e acabaram levados ao primeiro Distrito Policial. Os policiais também apreenderam várias garrafas de bebidas alcoólicas.

Ainda de acordo com o registro, o organizador do evento foi identificado, porém, não estava no local. O caso é investigado.